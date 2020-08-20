Subaru Levorg сменил поколение и первым получил новый турбомотор 1.8

Новый Levorg достигает в длину 4755 миллиметров, в ширину – 1795 миллиметров, а в высоту – 1500 миллиметров. Таким образом, по сравнению с предшественником он на 65 миллиметров длиннее, на 15 миллиметров шире и выше. Колёсная база увеличилась на 20 миллиметров и составляет 2670 миллиметров. Дорожный просвет равен 145 миллиметрам.

Дизайн автомобиля выдержан в новой фирменной стилистике Bolder, что буквально переводится как «смелее». Отличительной этой дизайнерской концепции стала подчёркнутая рельефность и короткие свесы, а вот крыша с Х-образным элементом, как у прошлогоднего шоу-кара Viziv Adrenaline, «Леворгу» не досталась.