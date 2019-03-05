Subaru продемонстрировала «смелый» дизайн будущих моделей

Subaru Viziv Adrenaline представляет собой небольшой пятидверный кроссовер, размерами и пропорциями близкий к серийной модели XV. Наиболее заметная деталь внешности — это крыша с X-образной подштамповкой, стилизованной под внешний усилитель кузова.
Другие особенности — рельефные подштамповки над колесами, развитые защитные панели из некрашеного пластика, словно вырастающие из кузова и переплетающиеся с окрашенными деталями.
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Новый стиль представляет собой дальнейшее развитие дизайнерской философии Dynamic x Solid, которая была в ходу с 2014 года. Ее представители — легковые модели Impreza пятого поколения и Legacy седьмого поколения, а также новый кроссовер XV.