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14:36

Subaru продемонстрировала «смелый» дизайн будущих моделей

Японская марка построила концептуальный компактный кроссовер

Японская марка Subaru переходит к новой дизайнерской философии, которую назвали словом «Bolder» — что можно перевести как «храбрее» или «подчеркнутее». Ее первым воплощением стал концепт-кар Viziv Adrenaline, дебютировавший в Женеве.
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Subaru Viziv Adrenaline представляет собой небольшой пятидверный кроссовер, размерами и пропорциями близкий к серийной модели XV. Наиболее заметная деталь внешности — это крыша с X-образной подштамповкой, стилизованной под внешний усилитель кузова.

Другие особенности — рельефные подштамповки над колесами, развитые защитные панели из некрашеного пластика, словно вырастающие из кузова и переплетающиеся с окрашенными деталями.

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Новый стиль представляет собой дальнейшее развитие дизайнерской философии Dynamic x Solid, которая была в ходу с 2014 года. Ее представители — легковые модели Impreza пятого поколения и Legacy седьмого поколения, а также новый кроссовер XV.

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