Kia разрабатывает рамный внедорожник, который бросит вызов Land Cruiser

В беседе с местным изданием Motoring руководитель маркетингового отдела Kia Australia Роланд Риверо признал, что хотя в линейке корейской фирмы уже есть большие кроссоверы, такие как Sorento и Telluride, ни один из этих автомобилей не может предложить тягово-сцепные и внедорожные характеристики, как у семейства Toyota Land Cruiser.

Специалист подчеркнул, что «было бы неплохо расширить модельную линейку Kia за счёт внедорожника с рамой лестничного типа», но уклонился от подробностей.