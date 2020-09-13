Kia разрабатывает рамный внедорожник, который бросит вызов Land Cruiser

В беседе с местным изданием Motoring руководитель маркетингового отдела Kia Australia Роланд Риверо признал, что хотя в линейке корейской фирмы уже есть большие кроссоверы, такие как Sorento и Telluride, ни один из этих автомобилей не может предложить тягово-сцепные и внедорожные характеристики, как у семейства Toyota Land Cruiser.
Специалист подчеркнул, что «было бы неплохо расширить модельную линейку Kia за счёт внедорожника с рамой лестничного типа», но уклонился от подробностей.
Интерьер Kia Telluride
По данным инсайдеров, будущий вездеход Kia отличится солидным дорожным просветом, наличием раздаточной коробки и механических блокировок дифференциалов, а также сможет буксировать прицеп массой по меньшей мере 3000 килограммов. Вероятно, рамный полноприводник Kia станет преемником Mohave — модели, которая выпускается без апгрейда технической начинки с 2008 года.
Нет сомнений, что будущий внедорожник Kia оснастят новым 3,0-литровым шестицилиндровым турбодизелем мощностью 278 лошадиных сил и крутящим моментом 588 Нм. Силовой агрегат, дебютировавший на кроссовере Genesis GV80, более мощный, тяговитый и экологичный, нежели 2,8-литровый турбодизель Toyota 1GD-FTV.
Поскольку Kia Mohave пережил второй рестайлинг только в прошлом году, в ближайшие два года преемник у внедорожника не появится. По данным австралийских журналистов, новый рамный полноприводник Kia появится в 2023-м, а ключевыми рынками для модели станут Австралия, Ближний Восток и Россия.