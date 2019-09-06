Kia показала интерьер обновленного Mohave

Экстерьер внедорожника после рестайлинга повторяет шоу-кар Mohave Masterpiece. Архитектуры шасси и двигателя обновление не коснулось: под капотом 3,0-литровый турбодизель V6 мощностью 260 лошадиных сил, работающий в паре с восьмидиапазонным «автоматом». Вероятно, для российского рынка мотор снова дефорсируют на 10 «лошадей» для выгоды по налогу.

С рестайлингом на Mohave появилась возможность выбора режима движения. Всего доступны шесть положений: три «ездовых» — комфортный, экономичный, спортивный — и три для офф-роуда: песок, грязь или снег. Кроме того, внедорожник обзавелся системой мониторинга «слепых» зон, адаптивным круиз-контролем, системой контроля полосы и ассистентом предотвращения фронтальных столкновений.