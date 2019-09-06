Kia показала интерьер обновленного Mohave

Рестайлинг добавил вседорожному флагману Kia премиальности: производитель акцентирует внимание на высококачественных материалах отделки, богатом оснащении топ-версий и появлении новых электронных ассистентов.
Передняя панель обшита кожей и получила вставки из дерева и металла, восьмидюймовый экран мультимедийного комплекса уступил место дисплею диагональю в 12,3 дюйма. В максимальных комплектациях доступна виртуальная приборная панель с проекцией на лобовое стекло. Кроме того, новый Mohave обзавёлся функцией голосового управления климат-контролем и адаптивной подсветкой интерьера.
В Южной Корее Mohave получит шестиместное исполнение салона с «капитанскими» креслами задних пассажиров. Такая версия будет отличаться двумя рядами сидений с подогревом и вентиляцией, а также дополнительным пространством для ног. Появится ли шестиместный Mohave на других рынках или будет продаваться как предшественник только в пяти- или семиместном варианте, пока не сообщается.
Экстерьер внедорожника после рестайлинга повторяет шоу-кар Mohave Masterpiece. Архитектуры шасси и двигателя обновление не коснулось: под капотом 3,0-литровый турбодизель V6 мощностью 260 лошадиных сил, работающий в паре с восьмидиапазонным «автоматом». Вероятно, для российского рынка мотор снова дефорсируют на 10 «лошадей» для выгоды по налогу.
С рестайлингом на Mohave появилась возможность выбора режима движения. Всего доступны шесть положений: три «ездовых» — комфортный, экономичный, спортивный — и три для офф-роуда: песок, грязь или снег. Кроме того, внедорожник обзавелся системой мониторинга «слепых» зон, адаптивным круиз-контролем, системой контроля полосы и ассистентом предотвращения фронтальных столкновений.
В Южной Корее обновленный Mohave оценивается в 47 миллионов вон, что соответствует примерно 2,6 миллиона рублей по текущему курсу. Продажи на местном рынке уже начались, а в Россию модель прибудет в 2020 году. Особенности оснащения внедорожников для нашего рынка и рублевые цены будут названы позже.