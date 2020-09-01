Chery показала свой самый дорогой кроссовер

На китайском рынке модель появится в середине осени. Там флагманский кроссовер предложат с бензиновым турбомотором объёмом 1,6 литра, который выдаёт 195 лошадиных сил и работает в тандеме с семиступенчатым преселективным «роботом» Getrag. Эта же силовая установка доступна и для стандартного Tiggo 8. И, как и в случае с Tiggo 8, новинке положен только передний привод.