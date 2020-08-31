Chery Tiggo 7 Pro: раскрыты комплектации для России

От стандартного Tiggo 7 версия Pro отличается дизайном интерьера и экстерьера, силовыми агрегатами и габаритами: она длиннее на 68 миллиметров (4500 миллиметров), шире на пять миллиметров (1842) и выше на 80 миллиметров (1746). Колесная база больше на 20 миллиметров и равна 2670 миллиметрам. При этом в основе обеих моделей лежит платформа T1X. Для российского рынка Tiggo 7 Pro заявлен с безальтернативным бензиновым турбомотором объёмом 1,5 литра мощностью 147 лошадиных сил и 210 Нм крутящего момента. Пару ему составляет вариатор CVT25.

Ранее в компании раскрыли динамические характеристики новинки. С места до 100 километров в час Tiggo 7 Pro разгоняется за 9,8 секунды, а максимальная скорость составляет 186 километров в час. Заявленный автопроизводителем расход топлива в смешанном цикле – 8,2 литра на 100 километров.