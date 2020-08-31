Chery Tiggo 7 Pro: раскрыты комплектации для России

Начальная версия Luxury уже подразумевает богатое оснащение: в перечне есть светодиодные фары с датчиком света, круиз-контроль, подогрев передних кресел, мультимедиа с дисплеем диагональю 10,25 дюйма и дополнительным восьмидюймовым экраном, который отвечает за управление климатической установкой. Также кроссовер стандартно комплектуется кондиционером, камерой заднего вида, бесключевым доступом, кнопкой запуска двигателя, двумя подушками безопасности, аудиосистемой с четырьмя динамиками и 17-дюймовыми колёсами.
Исполнении Elite отличается дополнительными боковыми подушками безопасности, двухзонным климат-контролем, шестью динамиками аудиосистемы, 18-дюймовыми колесами, электрорегулировками водительского кресла и подсветкой салона с несколькими вариантами цветов.
Tiggo 7 Pro в самой дорогой комплектации вдобавок оборудован шторками безопасности, панорамной крышей, системой кругового обзора, датчиком дождя, а электрорегулировки положены обоим передним сиденьям. Кроме того, такой кроссовер можно будет купить в двухцветном исполнении.
От стандартного Tiggo 7 версия Pro отличается дизайном интерьера и экстерьера, силовыми агрегатами и габаритами: она длиннее на 68 миллиметров (4500 миллиметров), шире на пять миллиметров (1842) и выше на 80 миллиметров (1746). Колесная база больше на 20 миллиметров и равна 2670 миллиметрам. При этом в основе обеих моделей лежит платформа T1X. Для российского рынка Tiggo 7 Pro заявлен с безальтернативным бензиновым турбомотором объёмом 1,5 литра мощностью 147 лошадиных сил и 210 Нм крутящего момента. Пару ему составляет вариатор CVT25.
Ранее в компании раскрыли динамические характеристики новинки. С места до 100 километров в час Tiggo 7 Pro разгоняется за 9,8 секунды, а максимальная скорость составляет 186 километров в час. Заявленный автопроизводителем расход топлива в смешанном цикле – 8,2 литра на 100 километров.
Основными конкурентами новой модели в Chery называют Kia Sportage (1,5-2,3 миллиона рублей), Volkswagen Tiguan (1,6-2,67 миллиона рублей) и Hyundai Tucson (1,58-2 миллиона рублей).