Honda представила новый Jazz

В движение новый Honda Jazz приводит гибридная силовая установка, в состав которой вошли 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора, суммарная отдача которых пока не названа. Это будет единственная доступная модификация модели в Европе.

Вместе с обычным хэтчем на рынок выйдет «вседорожная» версия Jazz Crosstar, которая отличается увеличенным дорожным просветом, оформлением радиаторной решетки, пластиковыми накладками на порогах и колесных арках и наличием рейлингов на крыше.