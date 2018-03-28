Toyota RAV4: новый полный привод и 8-ступенчатый автомат

Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке кроссовер RAV4 пятого поколения. Автомобиль, выполненный в стилистике прошлогоднего концепта FT-AC, получил совершенной иной дизайн кузова и экстерьера, восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и новую платформу.

В основе RAV4 лежит модульная архитектура TNGA K – такая же, как и у последней «Камри». Как говорят в компании, такая конструкция на 57 процентов жестче, чем у предыдущего кроссовера. Помимо того, что «рафик» стал первым полноприводным автомобилем «Тойоты» на TNGA, он еще и первая машины компании с системой «динамического распределения крутящего момента». Она может передавать до 50 процентов тяги на задние колеса, а также распределять ее между левым и правым задним колесом для улучшения управляемости.

Когда полный привод не требуется (например, при равномерном движении по шоссе) специальные зубчатые муфты на передней и задней оси останавливают вращение карданного вала, полностью отключая подачу тяги назад. Базовые версии будут без системы распределения крутящего момента, а гибрид получит собственную трансмиссию, где задние колеса приводятся в движение электромотором.

Габаритная длина новинки составляет 4595 миллиметров, ширина – 1855 миллиметра, высота – 1699 миллиметров, а размер колесной базы достигает 2689 миллиметров. Таким образом, автомобиль по сравнению с предшественником стал на десять миллиметров короче и на десять миллиметров шире, а расстояние между осями у кроссовера пятого поколения увеличилось на 29 миллиметров.

В США новый RAV4 будет предлагаться с 2,5-литровой бензиновой «четверкой» (мощность пока не называется, а прежний агрегат того же объема выдавал 180 сил), работающей в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а также с гибридной силовой установкой. В ее состав входит двигатель 2.5, электромотор и вариатор.

У кроссовера появятся три модификации: XSE Hybrid, Limited и Adventure. Первую из них в «Тойоте» называют самой спортивной из всех – у такой машины особые настройки пружин и амортизаторов, а также управляемости. Второй вариант – наиболее роскошный из всех, а третий выделяется более внедорожным внешним видом.

Новинка также получила светодиодные фары, адаптивный круиз, системы предпреждения фронтальных столкновений, считывания дорожных знаков, автоматического переключения дальнего света на ближний, новый мультимедийный комплекс с семидюймовым экраном (или восьмидюймовым в качестве опции), поддержкой Amazon Alexa, Apple CarPlay и Android Auto, а также аудиосистему JBL.

В США продажи «рафика» начнутся к концу этого года. Гибридынй вариант выйдет на рынок в 2019-м.