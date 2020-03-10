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17:30

Видео: Стиг из Top Gear взломал штаб-квартиру Lego и украл машинку

Загадочный гонщик украл радиоуправляемый автомобиль, который Lego разработал совместно с Top Gear

Анастасия Дубина
Издание Top Gear опубликовало шуточный видеоролик, в котором Стиг – таинственный пилот-испытатель – проникает в штаб-квартиру датской компании Lego и угоняет игрушечный автомобильчик.

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На заводе Lego Стиг собрал игрушечный раллийный автомобиль, разработанный совместно с Top Gear. Воспользовавшись мобильным приложением «Control+» для управления машинкой, а также изрядно помучив охрану, гонщик в традиционном белоснежном костюме уехал со своей добычей в аэропорт на ярко-зеленом Porsche 911 GT3 RS.

Оттуда он направился в Дансфолд на гоночный трек британской передачи, чтобы испытать игрушечный автомобильчик Lego Technic Top Gear. Какое время показала машинка, не уточняется. По словам представителей Top Gear, Стиг отказался комментировать данные кадры.

Набор Lego Technic, созданный в соавторстве с Top Gear, продается с конца прошлого года. В наборе 463 элемента, причем в компании утверждают, что моделька получила две уникальные детали: шестерню с внутренним сцеплением на 28 зубчиков и темно-серый дифференциал. В России купить набор можно за 8299 рублей.

Источник: Top Gear