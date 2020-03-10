Видео: Стиг из Top Gear взломал штаб-квартиру Lego и украл машинку

Набор Lego Technic, созданный в соавторстве с Top Gear, продается с конца прошлого года. В наборе 463 элемента, причем в компании утверждают, что моделька получила две уникальные детали: шестерню с внутренним сцеплением на 28 зубчиков и темно-серый дифференциал. В России купить набор можно за 8299 рублей.