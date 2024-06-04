Alma Sprint: рестомод по мотивам несостоявшейся Alfa Romeo для раллийной Группы Б

В начале 1980-х компания Alfa Romeo, как и многие другие производители, грезила раллийной Группой Б. Громить соперников хотели на новом спорткаре — Alfasud Sprint 6C. За его основу взяли Alfasud Sprint (1976—1989), который переделали под среднемоторную компоновку и оснастили двигателем V6 2.5 от GTV6. Вскоре у «Альфы» возникли финансовые проблемы, да и конкуренты совершили квантовый скачок в технологиях. Ещё до завершения разработки стало понятно, что Sprint 6C морально устарел и не сможет тягаться с «Лянчами» и Audi. Проект свернули, и больше о нём не вспоминали.