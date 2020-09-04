14:00

Посмотрите на копию классического Ferrari, которую не отличить от оригинала

Британская GTO Engineering показала реплику 250 GT SWB Berlinetta Competizione

Алексей Носаченко
Британская мастерская GTO Engineering, специализирующаяся на моделях Ferrari 1950-1970-х годов, представила реплику одного из самых знаковых спорткаров итальянской марки — 250 GT SWB Berlinetta Competizione. Новодел называется 250 SWB Revival, и он настолько приближен к оригиналу, что их легко можно спутать. При этом разница в цене машин достигает десяти миллионов долларов.

Как и классическая берлинетта, реплика GTO Engineering 250 SWB Revival построена вокруг трубчатой пространственной рамы, прикрытой выколоченным вручную алюминиевым кузовом. Британцы использовали оригинальные чертежи и собственноручно замеряли 250 GT SWB Berlinetta Competizione, поэтому машины практически неотличимы друг от друга. Каждая двухдверка строится по индивидуальному проекту и клиент может на выходе получить либо дорожный спорткар, соответствующий нормам безопасности, либо аппарат, подготовленный для гонок классических автомобилей.

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Под капотом оригинальной Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione стоял 3,0-литровый атмосферный V12 мощностью 284 лошадиные силы. Для реплики предложат три двигателя на выбор объемом от 3,0 до 4,0 литра и два варианта механической трансмиссии: на четыре и пять передач. Минимальная отдача — те же 284 силы.

Купе оснащено соответствующими историческому периоду тормозными механизмами, но по желанию их можно заменить на более эффективные с алюминиевыми суппортами. Колеса — 15- либо 16-дюймовые.

В отделке салона используется натуральная кожа, причем потолок обит оригинальным перфорированным материалом, как у машин 1960-х годов. За доплату предлагаются ремни безопасности с креплением на балке, кондиционер, спутниковая навигация и USB-зарядка. Постройка каждой машины занимает от 12 до 18 месяцев, и GTO Engineering уверяет, что уже продала 30 экземпляров.

Каждый экземпляр стоит больше миллиона долларов, при условии, что за настоящую берлинетту просят 13—14 миллионов (около миллиарда рублей).