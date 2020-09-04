Посмотрите на копию классического Ferrari, которую не отличить от оригинала

Как и классическая берлинетта, реплика GTO Engineering 250 SWB Revival построена вокруг трубчатой пространственной рамы, прикрытой выколоченным вручную алюминиевым кузовом. Британцы использовали оригинальные чертежи и собственноручно замеряли 250 GT SWB Berlinetta Competizione, поэтому машины практически неотличимы друг от друга. Каждая двухдверка строится по индивидуальному проекту и клиент может на выходе получить либо дорожный спорткар, соответствующий нормам безопасности, либо аппарат, подготовленный для гонок классических автомобилей.
Под капотом оригинальной Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione стоял 3,0-литровый атмосферный V12 мощностью 284 лошадиные силы. Для реплики предложат три двигателя на выбор объемом от 3,0 до 4,0 литра и два варианта механической трансмиссии: на четыре и пять передач. Минимальная отдача — те же 284 силы.
Купе оснащено соответствующими историческому периоду тормозными механизмами, но по желанию их можно заменить на более эффективные с алюминиевыми суппортами. Колеса — 15- либо 16-дюймовые.
В отделке салона используется натуральная кожа, причем потолок обит оригинальным перфорированным материалом, как у машин 1960-х годов. За доплату предлагаются ремни безопасности с креплением на балке, кондиционер, спутниковая навигация и USB-зарядка. Постройка каждой машины занимает от 12 до 18 месяцев, и GTO Engineering уверяет, что уже продала 30 экземпляров.
Каждый экземпляр стоит больше миллиона долларов, при условии, что за настоящую берлинетту просят 13—14 миллионов (около миллиарда рублей).