Посмотрите на копию классического Ferrari, которую не отличить от оригинала

Под капотом оригинальной Ferrari 250 GT SWB Berlinetta Competizione стоял 3,0-литровый атмосферный V12 мощностью 284 лошадиные силы. Для реплики предложат три двигателя на выбор объемом от 3,0 до 4,0 литра и два варианта механической трансмиссии: на четыре и пять передач. Минимальная отдача — те же 284 силы.

Купе оснащено соответствующими историческому периоду тормозными механизмами, но по желанию их можно заменить на более эффективные с алюминиевыми суппортами. Колеса — 15- либо 16-дюймовые.