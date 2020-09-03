Советская классика под влиянием заокеанского стиля

Волги и Жигули как путеводитель по кастом-культуре

Полный сюр: фрегат посреди подмосковного поля, Волга-лоурайдер, Москвичи на средневековых улицах и Жигули по-японски на тусовке по-американски. Всё это — одно и то же событие, фестиваль Custom Weekend, собравший в последние выходные лета самые яркие мото- и автомобильные кастом-проекты на фантасмагорической площадке под открытым небом. Мы побывали там и решили, что фотографии автомобилей-участников — отличный повод, чтобы познакомить вас с ключевыми понятиями и канонами кастом-культуры. В первой части — техника из СССР, творчески переработанная под влиянием тлетворного Запада и тонкого Востока.