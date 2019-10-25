Фернандо Алонсо примет участие в марафоне «Дакар-2020»

Кроме Алонсо за команду Toyota Gazoo Racing будут выступать катарский пилот, трёхкратный победитель «Дакара» Нассер Аль-Аттия, триумфатор ралли-марафона 2009 года Жинель де Вильерс из ЮАР и опытный голландец Бернхард Тен Бринке. Экс-чемпион Формулы-1 признался, что «Дакар» — одна из самых сложных гонок, однако Алонсо рассчитывает многому научиться у остальных спортсменов и стать лучше как пилот.