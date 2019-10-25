Фернандо Алонсо примет участие в марафоне «Дакар-2020»

Штурманом Алонсо будет его соотечественник, пятикратный победитель ралли-марафона в зачёте мотоциклов, Марк Кома. Кома уже дважды выступал в паре с Алонсо: испанский дуэт поучаствовал в ралли-рейде в Южной Африке и Марокко, однако обе гонки закончились авариями.
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Кроме Алонсо за команду Toyota Gazoo Racing будут выступать катарский пилот, трёхкратный победитель «Дакара» Нассер Аль-Аттия, триумфатор ралли-марафона 2009 года Жинель де Вильерс из ЮАР и опытный голландец Бернхард Тен Бринке. Экс-чемпион Формулы-1 признался, что «Дакар» — одна из самых сложных гонок, однако Алонсо рассчитывает многому научиться у остальных спортсменов и стать лучше как пилот.
Марафон «Дакар-2020» впервые пройдёт по территории Саудовской Аравии. Гонка продлится с 5 по 17 января 2020 года: пилотам предстоит преодолеть 12 этапов и проехать в общей сложности девять тысяч километров. Стартует ралли-рейд в городе Джидда, а финиширует в курорте Аль-Киддия.