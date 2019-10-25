Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
10:29

Фернандо Алонсо примет участие в марафоне «Дакар-2020»

Испанский автогонщик выступит за команду Toyota Gazoo Racing

© Dakar Rally
Пресс-служба ралли-рейда «Дакар-2020» официально подтвердила участие в марафоне двукратного чемпиона Формулы-1, чемпиона гонок на выносливость серии WEC и двукратного победителя гонки «24 часа Ле-Мана» Фернандо Алонсо. Испанец выступит в соревнованиях за рулём заводской Toyota Hilux V8 4x4.

Штурманом Алонсо будет его соотечественник, пятикратный победитель ралли-марафона в зачёте мотоциклов, Марк Кома. Кома уже дважды выступал в паре с Алонсо: испанский дуэт поучаствовал в ралли-рейде в Южной Африке и Марокко, однако обе гонки закончились авариями.

Гоночная Toyota Hilux V8 4x4

Carscoops.com

Кроме Алонсо за команду Toyota Gazoo Racing будут выступать катарский пилот, трёхкратный победитель «Дакара» Нассер Аль-Аттия, триумфатор ралли-марафона 2009 года Жинель де Вильерс из ЮАР и опытный голландец Бернхард Тен Бринке. Экс-чемпион Формулы-1 признался, что «Дакар» — одна из самых сложных гонок, однако Алонсо рассчитывает многому научиться у остальных спортсменов и стать лучше как пилот.

Марафон «Дакар-2020» впервые пройдёт по территории Саудовской Аравии. Гонка продлится с 5 по 17 января 2020 года: пилотам предстоит преодолеть 12 этапов и проехать в общей сложности девять тысяч километров. Стартует ралли-рейд в городе Джидда, а финиширует в курорте Аль-Киддия.