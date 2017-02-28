Марка Alpine вернулась с первым спорткаром

В конце прошлого года Alpine начала принимать предзаказы на модель. Сначала на рынок выйдет купе в спецверсии Premiere Edition, которую выпустят тиражом 1955 экземплярами. Предоплата составляет 2 тысячи евро. Заказчик может выбрать один из трех цветов кузова и желаемый серийный номер. Полная стоимость первой модели возрожденной марки — от 55 до 60 тысяч евро.