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Опубликовано 28 февраля 2017, 14:30
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Марка Alpine вернулась с первым спорткаром

Раскрыт дизайн серийной модели A110
Марка Apline, возрожденная компанией Renault, опубликовала первые официальные изображения серийного спорткара A110. Премьера купе, построенного по мотивам классической модели A110, состоится на Женевском автосалоне, а продажи новинки начнутся до конца 2017 года.
Alpine A110
Alpine A110
© Renault Group
Михаил Николаенко

Марка Alpine, возрожденная компанией Renault, опубликовала первые официальные изображения серийного спорткара A110. Премьера купе, построенного по мотивам классической модели A110, состоится на Женевском автосалоне, а продажи новинки начнутся до конца 2017 года.

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Товарный вариант модели во многом похож на концептуального предвестника. По сравнению с прототипом Alpine Vision спорткар отличается лишь деталями вроде корпусов боковых зеркал.

Марка Alpine вернулась с первым спорткаром

© Renault Group

Остальные подробности о новинке пока держатся в секрете. Ранее стало известно, что основой для нее послужило алюминиевое шасси, при этом кузов тоже выполнен преимущественно из алюминия. Масса двухдверки, предположительно, составляет тонну с небольшим.

Alpine A110 Première Édition

Alpine A110 Première Édition

© Renault Group

По неофициальным данным, в «Рено» использовали для заднеприводного A110 турбомотор объемом 1,8 литра, созданный на базе агрегата 1.6 от хот-хэтча Clio RS. Его мощность составляет около 250-300 сил, чего достаточно для разгона с нуля до «сотни» за 4,5 секунды. Коробка передач — семиступенчатый «робот».

Alpine A110 Première Édition

Alpine A110 Première Édition

© Renault Group

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В конце прошлого года Alpine начала принимать предзаказы на модель. Сначала на рынок выйдет купе в спецверсии Premiere Edition, которую выпустят тиражом 1955 экземплярами. Предоплата составляет 2 тысячи евро. Заказчик может выбрать один из трех цветов кузова и желаемый серийный номер. Полная стоимость первой модели возрожденной марки — от 55 до 60 тысяч евро.

Автор:Михаил Николаенко
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