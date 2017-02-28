Марка Alpine вернулась с первым спорткаром

Марка Alpine вернулась с первым спорткаромРаскрыт дизайн серийной модели A110
Марка Alpine, возрожденная компанией Renault, опубликовала первые официальные изображения серийного спорткара A110. Премьера купе, построенного по мотивам классической модели A110, состоится на Женевском автосалоне, а продажи новинки начнутся до конца 2017 года.
Товарный вариант модели во многом похож на концептуального предвестника. По сравнению с прототипом Alpine Vision спорткар отличается лишь деталями вроде корпусов боковых зеркал.
Остальные подробности о новинке пока держатся в секрете. Ранее стало известно, что основой для нее послужило алюминиевое шасси, при этом кузов тоже выполнен преимущественно из алюминия. Масса двухдверки, предположительно, составляет тонну с небольшим.
По неофициальным данным, в «Рено» использовали для заднеприводного A110 турбомотор объемом 1,8 литра, созданный на базе агрегата 1.6 от хот-хэтча Clio RS. Его мощность составляет около 250-300 сил, чего достаточно для разгона с нуля до «сотни» за 4,5 секунды. Коробка передач — семиступенчатый «робот».
В конце прошлого года Alpine начала принимать предзаказы на модель. Сначала на рынок выйдет купе в спецверсии Premiere Edition, которую выпустят тиражом 1955 экземплярами. Предоплата составляет 2 тысячи евро. Заказчик может выбрать один из трех цветов кузова и желаемый серийный номер. Полная стоимость первой модели возрожденной марки — от 55 до 60 тысяч евро.