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19:07

Видео: Себастьен Леб, гоночный Peugeot и отжиг по серпантину в Альпах

Гонщик проехал по части маршрута велогонки Тур де Франс

Девятикратный чемпион мира по классическому ралли Себастьен Леб и обладатель второго места чемпионата мира по ралли-кроссу 2015 года Тимми Хансен стали героями нового ролика Red Bull. В видео они на своих гоночных Peugeot поднялись по серпантину во Французских Альпах.

Ролик снимался на знаменитом серпантине, который ведет к горнолыжному курорту Альп-д’Юэз и является частью маршрута велогонки Тур де Франс. Дорога насчитывает 21 шпильку. На ней Леб и Хансен устроили «дружескую гонку» на 600-сильных машинах, на которых они выступают за одну команду – Team Peugeot Total – на чемпионате мира по ралли-кроссу.

Видео Red Bull Motorsports

По итогам сезона 2018 года Леб занимает в чемпионате мира по ралли-кроссу четвертое место, а Хансен – шестое. Победителем стал Йохан Кристофферсен, выступающий на VW Polo.

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