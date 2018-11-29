Видео: Себастьен Леб, гоночный Peugeot и отжиг по серпантину в Альпах

Ролик снимался на знаменитом серпантине, который ведет к горнолыжному курорту Альп-д’Юэз и является частью маршрута велогонки Тур де Франс. Дорога насчитывает 21 шпильку. На ней Леб и Хансен устроили «дружескую гонку» на 600-сильных машинах, на которых они выступают за одну команду – Team Peugeot Total – на чемпионате мира по ралли-кроссу.
Видео Red Bull Motorsports
По итогам сезона 2018 года Леб занимает в чемпионате мира по ралли-кроссу четвертое место, а Хансен – шестое. Победителем стал Йохан Кристофферсен, выступающий на VW Polo.