Видео: Себастьен Леб, гоночный Peugeot и отжиг по серпантину в Альпах

Ролик снимался на знаменитом серпантине, который ведет к горнолыжному курорту Альп-д’Юэз и является частью маршрута велогонки Тур де Франс. Дорога насчитывает 21 шпильку. На ней Леб и Хансен устроили «дружескую гонку» на 600-сильных машинах, на которых они выступают за одну команду – Team Peugeot Total – на чемпионате мира по ралли-кроссу.