Универсал BMW 3 серии разогнали до 300 километров в час

О том, что обновление «трешки» компания решила начать с универсала, а не с седана, который гораздо чаще появлялся на тестах, стало известно еще в конце августа. Тогда ателье опубликовало первый тизер новинки, однако больше никаких подробностей вплоть до премьеры раскрывать не стало. Сегодня, в первый день Франкфуртского автосалона, компания раскрыла все данные о новой B3.
Новое поколение универсала Alpina B3 получило доработанный трехлитровый двигатель от версии M340i. Инженеры ателье поработали над турбонаддувом, поставили новое программное обеспечение и модернизировали систему охлаждения. В итоге мощность выросла со стандартных для мотора 375 лошадиных сил до 462. При этом достигается такая мощность уже на 3000 оборотах в минуту.
В паре с мотором работает модернизированный восьмиступенчатый «автомат» и система полного привода. Максимальная скорость Alpina B3 составляет 300 километров в час, что делает ее одним из самых быстрых серийных универсалов в мире.
Помимо внушительных силовых характеристик, фирма отдельно отметила экономичность новинки. Для «заряженного» автомобиля с трехлитровым мотором она действительно впечатляющая: по циклу WLTP расход составляет 11,1 литра на 100 километров пути, уровень выбросов CO2 при этом — 252 грамма на километр.
Данные о динамике пока не раскрывают, также в тайне держат стоимость новинки. Производитель обещает открыть прием предзаказов на «заряженный» универсал в первом квартале следующего года, а первые поставки клиентам запланированы на его вторую половину.