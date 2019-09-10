Универсал BMW 3 серии разогнали до 300 километров в час

О том, что обновление «трешки» компания решила начать с универсала, а не с седана, который гораздо чаще появлялся на тестах, стало известно еще в конце августа. Тогда ателье опубликовало первый тизер новинки, однако больше никаких подробностей вплоть до премьеры раскрывать не стало. Сегодня, в первый день Франкфуртского автосалона, компания раскрыла все данные о новой B3.