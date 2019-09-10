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14:37

Универсал BMW 3 серии разогнали до 300 километров в час

Расход топлива новинки составит 11 литров на «сотню»

Компания Alpina представила новое поколение универсала 3 серии. Автомобиль получил значительную прибавку к мощности и модернизированный «автомат», а также максимальную скорость в 300 километров в час.

О том, что обновление «трешки» компания решила начать с универсала, а не с седана, который гораздо чаще появлялся на тестах, стало известно еще в конце августа. Тогда ателье опубликовало первый тизер новинки, однако больше никаких подробностей вплоть до премьеры раскрывать не стало. Сегодня, в первый день Франкфуртского автосалона, компания раскрыла все данные о новой B3.

Новое поколение универсала Alpina B3 получило доработанный трехлитровый двигатель от версии M340i. Инженеры ателье поработали над турбонаддувом, поставили новое программное обеспечение и модернизировали систему охлаждения. В итоге мощность выросла со стандартных для мотора 375 лошадиных сил до 462. При этом достигается такая мощность уже на 3000 оборотах в минуту.

В паре с мотором работает модернизированный восьмиступенчатый «автомат» и система полного привода. Максимальная скорость Alpina B3 составляет 300 километров в час, что делает ее одним из самых быстрых серийных универсалов в мире.

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Помимо внушительных силовых характеристик, фирма отдельно отметила экономичность новинки. Для «заряженного» автомобиля с трехлитровым мотором она действительно впечатляющая: по циклу WLTP расход составляет 11,1 литра на 100 километров пути, уровень выбросов CO2 при этом — 252 грамма на километр.

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Данные о динамике пока не раскрывают, также в тайне держат стоимость новинки. Производитель обещает открыть прием предзаказов на «заряженный» универсал в первом квартале следующего года, а первые поставки клиентам запланированы на его вторую половину.