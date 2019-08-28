Компания Alpina «зарядит» универсал BMW 3 серии

Как правило, в первую очередь автопроизводители выводят на рынок седан, а уже потом публике представляют версии в других кузовах. Но в случае с M340i фирма Alpina решила сделать иначе и привезет во Франкфурт новый B3 в кузове универсал.

Ожидается, что рядный трехлитровый турбомотор, стандартная мощность которого составляет 369 лошадиных сил, форсируют. Отдача текущего поколения B3 составляет 404 силы в базовом исполнении и 433 в «заряженной» версии с индексом S. Поэтому есть все основания предположить, что мощность нового поколения будет не ниже четырех сотен.