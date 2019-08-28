Компания Alpina «зарядит» универсал BMW 3 серии

Как правило, в первую очередь автопроизводители выводят на рынок седан, а уже потом публике представляют версии в других кузовах. Но в случае с M340i фирма Alpina решила сделать иначе и привезет во Франкфурт новый B3 в кузове универсал.
Ожидается, что рядный трехлитровый турбомотор, стандартная мощность которого составляет 369 лошадиных сил, форсируют. Отдача текущего поколения B3 составляет 404 силы в базовом исполнении и 433 в «заряженной» версии с индексом S. Поэтому есть все основания предположить, что мощность нового поколения будет не ниже четырех сотен.
В то же время, производитель не станет создавать сам себе конкурентов, поэтому на территорию M3 новый универсал заходить не будет. Мощность нового поколения «эмки» будет 480 лошадиных сил в базовом исполнении и 510 сил у версии с форсированным мотором — соответственно, двигатель B3 должен быть мощнее своей текущей версии, но менее производительным, чем агрегат M3.
В конце июля на Нордшляйфе удалось сфотографировать «заряженный» кроссовер X7, в то время как он проходил испытания. Автомобиль традиционно получил фирменные многоспицевые диски и выдающуюся «губу» переднего бампера. В моторной гамме ожидается появление как бензиновых, так и дизельных агрегатов, а самая производительная X7 на пике будет выдавать 530 лошадиных сил.