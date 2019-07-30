BMW X7 Alpina засветился на Нюрбургринге

Инсайдеры утверждают, что свет увидят и бензиновая, и дизельная модификация Alpina X7. В Старом Свете SUV будет продаваться с мотором на тяжёлом топливе, за основу возьмут версию X7 xDrive 30d (3,0, 265 л. с., 620 Нм) или X7 M50d (3,0, 400 л.с., 760 Нм), а для американских клиентов мастера перенастроят бензиновый X7 xDrive40i (3,0, 340 л. с., 450 Нм) или даже X7 M50i c 4,4-литровым 530-сильным двигателем.