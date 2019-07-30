BMW X7 Alpina засветился на Нюрбургринге

Три недели назад руководитель Alpina Андреас Бовензипен подтвердил планы баварского тюнинг-ателье по созданию модернизированного X7. Немец дал понять, что компания возьмётся за полноразмерный внедорожник только ближе к началу 2020 года. О технических характеристиках новинки Бовензипен умолчал.
Инсайдеры утверждают, что свет увидят и бензиновая, и дизельная модификация Alpina X7. В Старом Свете SUV будет продаваться с мотором на тяжёлом топливе, за основу возьмут версию X7 xDrive 30d (3,0, 265 л. с., 620 Нм) или X7 M50d (3,0, 400 л.с., 760 Нм), а для американских клиентов мастера перенастроят бензиновый X7 xDrive40i (3,0, 340 л. с., 450 Нм) или даже X7 M50i c 4,4-литровым 530-сильным двигателем.
Потенциал XB7 Alpina с 4,4-литровым бензиновым силовым агрегатом демонстрирует седан Alpina B7 — мотористам удалось довести отдачу до 608 лошадиных сил и 800 Нм. Очевидно, кроссовер на тяжёлом топливе будет производительнее «младшей» модели Alpina XD3 мощностью в 388 лошадиных сил (770 Нм), а значит Alpina XD7 по силам замахнуться на звание самого мощного в мире серийного дизельного вседорожника.