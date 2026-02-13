Alpina сменила логотип и полностью перешла под крыло BMW

В новом фирменном знаке переосмыслены классические элементы логотипа тюнинг-фирмы Alpina, основанной инженером Буркардом Бовензипеном, перепрофилировавшим в начале 1960-х семейный бизнес по выпуску пишущих машинок в производство тюнинг-компонентов для BMW.

«Новая эмблема BMW Alpina чтит наследие бренда, одновременно органично вписываясь в современную эпоху. Новый дизайн включает в себя те же два важных элемента, что и раньше — корпус дроссельной заслонки и коленчатый вал — которые играют центральную роль в истории бренда», — отмечается в релизе BMW, посвященном перезапуску бренда Alpina под крылом самого концерна.

Автомобили BMW Alpina будут выпускаться на избранных предприятиях BMW, и в рамках этого бренда клиентам будут предложены широкие возможности для индивидуализации заказанных машин. Отделка салона всех Alpina будет выполнена из высококачественной кожи, сохранится культовая цветовая палитра Alpina и фирменный дизайн колесных дисков с 20 спицами.

