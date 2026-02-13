Погода оставила Volvo беззащитными перед ворами

Информацию об отзывной кампании в отношении более 2,7 тыс. седанов S60L 2017 модельного года опубликовала Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA). Попавшие под отзыв машины были собраны в период с 24 ноября 2016 года по 8 апреля 2017 года.

Суть дефекта — в механизме защелки. Если машина долго находится в жарком климате, пружина удержания собачки замка со временем теряет прочность. В критический момент — при открывании двери — фиксатор может просто отломиться. Дверь перестает закрываться, оставляя салон без защиты. При этом Volvo допускает, что дверь может самопроизвольно открыться во время движения — например, при проезде кругового перекрестка или при движении задним ходом. Если пассажир не будет в этот момент пристегнут ремнем безопасности, он может вывалиться из салона.

История с необычной неисправностью тянется с 2019 года: тогда Volvo уже отзывала автомобили по аналогичному поводу, однако к концу 2025 года Volvo снова начала получать жалобы владельцев машин, не затронутых прошлой кампанией. Дилерам предписано заменить все четыре дверных замка на усиленные, модернизированной конструкции. Тем, кто отремонтировал замки за свой счет, обещана компенсация.

