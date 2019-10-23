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15:31

BMW 3 серии от Alpina: почти 500 сил и 3,8 секунды до «сотни»

Новинка получила трехлитровый двигатель, который в будущем появится на BMW M3

Компания Alpina привезла на автосалон в Токио седан B3. Под капотом у него – новый мотор объемом три литра мощностью 462 лошадиные силы, который уже устанавливается на BMW X3 M и X4 M. Следом аналогичный силовой агрегат предложат и для BMW M3.

Четырехдверку показали публике спустя месяц после дебюта универсала с тем же двигателем. Тюнеры доработали установку, в частности модернизировали турбонаддув, ПО и систему охлаждения. В результате отдача мотора увеличилась с 375 до 462 сил. Агрегат сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.

Седан набирает первую «сотню» за 3,8 секунды. Максимальная скорость составляет 330 километров в час, что делает его одним из быстрейших серийных седанов в мире. Для сравнения, у универсала максимальная скорость ограничена на отметке 300 километров в час, а на разгон с места до 100 километров в час B3 Touring тратит на 0,1 секунды больше, чем четырехдверка.

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Alpina B3 получила кованые 20-дюймовые диски и пару патрубков выхлопной системы, которые встроены в задний диффузор. В салоне – традиционная табличка с порядковым номером, спортивный руль, эмблемы на ковриках и спинках кресел.

Ранее стало известно, что Alpina работает над созданием «заряженного» кроссовера X7 – шпионам удалось сфотографировать новинку во время тестов на Нюрбургринге. По неофициальным данным, Alpina X7 получит ка бензиновую, так и дизельную модификацию.