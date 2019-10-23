BMW 3 серии от Alpina: почти 500 сил и 3,8 секунды до «сотни»

Четырехдверку показали публике спустя месяц после дебюта универсала с тем же двигателем. Тюнеры доработали установку, в частности модернизировали турбонаддув, ПО и систему охлаждения. В результате отдача мотора увеличилась с 375 до 462 сил. Агрегат сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.

Седан набирает первую «сотню» за 3,8 секунды. Максимальная скорость составляет 330 километров в час, что делает его одним из быстрейших серийных седанов в мире. Для сравнения, у универсала максимальная скорость ограничена на отметке 300 километров в час, а на разгон с места до 100 километров в час B3 Touring тратит на 0,1 секунды больше, чем четырехдверка.