Глава Alpina рассказал, почему BMW запретила делать мощный i8

В интервью Дэвиду Трейси из Jalopnik управляющий директор Aplina Андреас Бофензипен рассказал о том, как его специалисты модифицировали задний подрамник, чтобы установить вместо стокового трехцилиндрового четырехцилиндровый туробомотор. После доработок отдача гибридной силовой установки i8 составила около 460 сил, что на 100 лошадиных сил больше, чем у обычной машины.

Результат не понравился руководству BMW, так как не соответствовал ценностям бренда, говорит Бофензипен. Вдобавок такое купе могло составить прямую конкуренцию M-машинам, а еще, вспоминает Бофензипен, в BMW остались недовольны видимыми выхлопными патрубками.