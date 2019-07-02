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18:48

Глава Alpina рассказал, почему BMW запретила делать мощный i8

В компании посчитали, что такая машина не соответствует идеологии суббренда

Глава ателье Alpina рассказал Jalopnik, как руководство немецкой марки запретило ему работать над более мощной версией гибрида i8. Инженерам удалось даже построить прототип суперкара с «турбочетверкой» и вывести его на дорожные тесты, но в BMW посчитали, что такой автомобиль не соответствует идеологии «зеленого» суббренда i.
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В интервью Дэвиду Трейси из Jalopnik управляющий директор Aplina Андреас Бофензипен рассказал о том, как его специалисты модифицировали задний подрамник, чтобы установить вместо стокового трехцилиндрового четырехцилиндровый туробомотор. После доработок отдача гибридной силовой установки i8 составила около 460 сил, что на 100 лошадиных сил больше, чем у обычной машины.

Результат не понравился руководству BMW, так как не соответствовал ценностям бренда, говорит Бофензипен. Вдобавок такое купе могло составить прямую конкуренцию M-машинам, а еще, вспоминает Бофензипен, в BMW остались недовольны видимыми выхлопными патрубками.

Обычные купе и родстер BMW i8 оснащаются гибридной установкой на базе «турботройки» 1.5. Суммарная отдача двигателя рестайлинговой машины — 374 лошадиные силы и 570 Нм момента. До первой «сотни» гибрид способен разогнаться за 4,4 секунды.

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