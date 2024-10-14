Alpine выпустила спорткар по цене суперкара

У «Ла Блю» будет градиентный кузов с плавным переходом от Alpine Vision Blue к Abysse Blue, а также салон, отделанный синей кожей Poltrona Frau и Sabelt. Покупателям обычных A110 R Ultime предложат два варианта персонализации. Начальный Atelier включает 27 цветов кузова и четыре салона. В рамках Atelier Sur-Mesure, коллаборации Alpine, Poltrona Frau и Sabelt, к имеющейся палитре добавят девять цветов алькантары и, впервые для марки, десять кож разных оттенков с возможностью выбора вышивки, эмбоссирования и окантовки.