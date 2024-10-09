Другой такой нет: уникальные новинки

Эти автомобили и так были исключительными, а стали единственными в своём роде

Люксовые модели являются редкостью сами по себе. Однако их хозяева иногда не просто хотят выделиться из толпы, а мечтают владеть по-настоящему уникальными машинами. Для работы с такими клиентами автомобильные компании создают отделения персонализации, способные воплотить в жизнь любые пожелания. Результатом этого оказываются оригинальные проекты, которые не имеют аналогов и ещё до дебюта становятся коллекционными ценностями. В нашей подборке представлены недавние премьеры легендарных производителей из Италии, Великобритании и Германии.