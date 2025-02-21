Кроссовер Alpine A390: первое изображение и дата премьеры

Продажи второго автомобиля серии Dream Garage начнутся в конце года

Alpine раскрыла дату дебюта футуристичного кроссовера A390. Электрокросс с низкой посадкой, который в самой Alpine называют «спортивным фастбэком», увидит свет 27 мая 2025 года. Он разделит платформу с Nissan Ariya, получит электрическую установку мощностью более 600 сил в «топе» и систему векторизации тяги, а внешне почти полностью (вернее, на 85 процентов) повторит необычный шоу-кар A390_β.