Alpine готовит дорожный суперкар с водородным двигателем

Alpine готовит дорожный суперкар с водородным двигателемМодель сделают по мотивам фирменных концепт-каров
Руководитель отдела дизайна Alpine Энтони Виллен дал понять, что проект Alpenglow предназначен не только для показа на шоу — машина разрабатывалась с расчётом на превращение в серийный автомобиль.
Хотя концепт-кар оснащён 340-сильным 2,0-литровым 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом, в разработке находится более крупный и более мощный V6. Представитель компании подчеркнул, что в свете ужесточающихся эконорм использование водорода в качестве топлива позволит Alpine продлить срок жизни двигателей внутреннего сгорания.
Над этим марка уже работает и намерена по мотивам Alpenglow сделать сертифицированный для дорог общего пользования изрядно лимитированный тиражом суперкар с водородной силовой установкой. Правда, даже ориентировочных сроков выхода этой модели французский автопроизводитель не обрисовал.