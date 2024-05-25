Alpine готовит дорожный суперкар с водородным двигателем

Модель сделают по мотивам фирменных концепт-каров

Компания Alpine готовит дорожный суперкар Alpenglow Hy4 с водородным двигателем. На автосалоне в Париже 2022 года одной из главных новинок стал прототип Alpine Alpenglow, призванный стать предвестником будущих серийных моделей французской марки. За два прошедших года компания поработала над превращением статичного концепт-кара в способный самостоятельно передвигаться автомобиль с водородным двигателем — новый Alpine Alpenglow Hy4 дебютировал в 2024 году. И вскоре весьма необычная модель превратится в серийный автомобиль.