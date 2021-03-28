Посмотрите на спорткар Alpine от россйиского дизайнера

Арсений Костромин демонстрирует возможности собственной дизайн-студии впечатляющим концептом

Этот Alpine GTA выглядит вполне реалистично. Но все изображения в галерее — 3D-визуализация. В отличие от большинства подобных проектов, концепт-кар проработан с удивительной инженерной глубиной: можно подробно рассмотреть салон или полюбоваться карбоновым монококом сверхлегкого спорткара. Россиянин Арсений Костромин, выпускник Московского Политеха с опытом работы в Renault, Volkswagen и Genesis создал собственную студию промышленного и транспортного дизайна в Берлине, и эта работа — демонстрация её возможностей.