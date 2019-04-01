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14:51

Новый Aston Martin назовут как космолет из известного сериала

Компания зарегистрировала название Valen

Компания Aston Martin запатентовала торговую марку Valen. Это слово пришло из латыни: прилагательное valens обозначает «сильный» или «энергичный». Кроме того, «Валеном» назывался космический корабль из вселенной «Вавилон-5».
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Издание AutoGuide предполагает, что имя Valen может получить серийный вариант среднемоторного гиперкара AM-RB 003, показанного на автосалоне в Женеве. Младший брат «Валькирии» выйдет тиражом 500 экземпляров и впервые в автомобильной индустрии получит заднее антикрыло с технологией FlexFoil.

До этого она успешно использовалась в аэронавтике для адаптивных закрылков, интегрированных в крыло и управляемым с помощью актуаторов. FlexFoil позволяет снизить коэффициент сопротивления и уменьшить завихрения воздушных потоков, так как крыло фактически меняет форму, а не угол наклона.

Aston Martin Valen получит разработанную собственными силами компании гибридную установку на базе турбированного V6, активную подвеску и систему смазки Nexcel с быстросъемным контейнером для моторного масла, фильтра и электронного блока управления от трекового Vulcan.

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