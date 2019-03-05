Новый гиперкар Aston Martin оснастят меняющим форму антикрылом

В салоне гиперкара стало просторнее: для этого пришлось увеличить ширину центрально консоли. За сиденьями разместился отсек для багажа, а на панели — ниша для мелких вещей. При этом дизайн кокпита стал более минималистичным. Цифровая «приборка» установлена на рулевой колонке, а в качестве мультиинформационного дисплея используется смартфон. Опоясывающая переднюю панель и двери полоса с вертикальными ребрами выполняет несколько функций: дефлекторов вентиляции, динамиков аудиосистемы и контурной подсветки салона.