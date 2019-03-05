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15:29

Новый гиперкар Aston Martin оснастят меняющим форму антикрылом

Кроме того, AM-RB 003 получит систему смазки Nexcel от трекового Vulcan

На автосалоне в Женеве компания Aston Martin показала прототип третьего среднемоторного гиперкара, ранее известного как Project 003. Двухдверка получила название AM-RB 003 и первое в автомобильной индустрии активное антикрыло, меняющее свою форму, а не угол наклона.
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К работе на гиперкаром Aston Martin привлекла давнего партнера — Red Bull Advanced Technologies. Инжиниринговая фирма, которая также помогала в постройке «Валькирии», отвечает за дизайн и техническую часть. Фундаментальный подход к аэродинамике, позаимствованный у Valkyrie, в AM-RB 003 дополнен уникальной для автомобилестроения технологией — FlexFoil.

Это антикрыло с изменяемым профилем, которое способно регулировать прижимное усилие без физического изменения угла наклона. Решение пришло из аэронавтики, где оно используется для адаптивных закрылков, интегрированных в крыло и управляемым с помощью актуаторов. FlexFoil позволяет снизить коэффициент сопротивления и уменьшить завихрения воздушных потоков. В серийной версии «гибкое» антикрыло будет допускать большее отклонение передней и задней кромки, а скорость срабатывания актуаторов значительно ускорится.

В остальном AM-RB 003 повторяет старшую «Валькирию». У гиперкаров не только общий силуэт, но и оптика, хотя ее рисунок отличается. Aston Martin приводит интересную информацию: фары и задние фонари AM-RB 003 легче, чем одна фара DB11.

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В салоне гиперкара стало просторнее: для этого пришлось увеличить ширину центрально консоли. За сиденьями разместился отсек для багажа, а на панели — ниша для мелких вещей. При этом дизайн кокпита стал более минималистичным. Цифровая «приборка» установлена на рулевой колонке, а в качестве мультиинформационного дисплея используется смартфон. Опоясывающая переднюю панель и двери полоса с вертикальными ребрами выполняет несколько функций: дефлекторов вентиляции, динамиков аудиосистемы и контурной подсветки салона.

Приборная панель гиперкара целиком начата на 3D-принтере, что позволило снизить ее массу на 50 процентов. Все функциональные переключатели интегрированы в структуру детали. Для отделки салона используются различные типы композитов.

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В основу Aston Martin AM-RB 003 ляжет углепластиковый монокок. Кузовные панели гиперкара также будут выполнены из карбона. Двухдверка получит разработанную собственными силами компании гибридную установку на базе турбированного V6, активную подвеску и систему смазки Nexcel с быстросъемным контейнером для моторного масла, фильтра и электронного блока управления от трекового Vulcan.

Всего будет собрано 500 экземпляров Aston Martin AM-RB 003.

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