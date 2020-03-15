Посмотрите, как утилизируют броневики американских дипломатов

Судя по видео, на базу на эвакуаторах привезли рестайлинговый Toyota Land Cruiser 100, три дорестайлинговых Toyota Land Cruiser 200, в том числе версию с увеличенным дорожным просветом и кенгурином, а также пикап Toyota HiLux. Также списать решили представительские автомобили, которые по статусу положены послу США — седан Cadillac DTS и внедорожник Chevrolet Suburban.
Источник: klimanch YouTube-канал
Никаких механических повреждений или следов коррозии на броневиках нет: автомобили выглядят достойно и, вероятно, выпущены в 2002-2012 годах.
Источник: klimanch YouTube-канал
Почему американцы решили пустить под пресс подержанные машины консульства не сообщается: вероятно, техника подлежит списанию по внутренним нормативам, её отправка в США обойдётся дороже, чем утилизация, а продавать защищённые автомобили в частные руки запрещено.