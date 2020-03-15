Посмотрите, как утилизируют броневики американских дипломатов

Судя по видео, на базу на эвакуаторах привезли рестайлинговый Toyota Land Cruiser 100, три дорестайлинговых Toyota Land Cruiser 200, в том числе версию с увеличенным дорожным просветом и кенгурином, а также пикап Toyota HiLux. Также списать решили представительские автомобили, которые по статусу положены послу США — седан Cadillac DTS и внедорожник Chevrolet Suburban.