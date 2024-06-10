В России появился недорогой рамный пикап калининградской сборки

«Автотор» дает гарантию три года или 150 тысяч километров пробега, а в целом заверяет, что пикап рассчитан на 10 лет эксплуатации. Сервис нужно будет посетить спустя 20 тысяч километров, а капитальный ремонт потребуется спустя 400 тысяч километров.