В России появился недорогой рамный пикап калининградской сборки

В России появился недорогой рамный пикап калининградской сборкиОн рассчитан на 10 лет эксплуатации
Объем двигателя Ambertruck Work — 2,5 литра, он развивает 128 лошадиных сил и 310 Нм крутящего момента. Пару агрегату составляет пятиступенчатая «механика», есть понижающий ряд трансмиссии и блокировка заднего дифференциала. На 100 километров пути пикап расходует 7,3 литра дизельного топлива.
Автомобиль с 5,3-метровым кузовом и двухрядной кабиной способен преодолевать брод глубиной до 450 миллиметров. Площадь грузовой платформы — 2,3 квадратных метра, а грузоподъемность равна примерно 900 килограммам.
я выбрал вместо рекламы.
В список оснащения единственной комплектации включены 16-дюймовые колесные диски, «противотуманки» и бампер с освещаемой подножкой сзади для облегчения погрузки и выгрузки. В салоне — две подушки безопасности, кондиционер с фильтром воздуха и 10-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Есть ABS, задние парктроники и система мониторинга давления в шинах.
«Автотор» дает гарантию три года или 150 тысяч километров пробега, а в целом заверяет, что пикап рассчитан на 10 лет эксплуатации. Сервис нужно будет посетить спустя 20 тысяч километров, а капитальный ремонт потребуется спустя 400 тысяч километров.