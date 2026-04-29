Американцев напугали фотографии советского реактивного поезда

«Это довольно интересная идея… кто-нибудь знает, сработало ли это на самом деле?», – написал один из пользователей.

«Возможно, это шумно, неэффективно, дорого, непрактично и ненужно. Но как бы мне хотелось, чтобы это существовало! Молодец, Россия!», — прокомментировал другой.

Но были и ироничные отзывы.

«Представьте себе шум, который эта штука издавала, проезжая через деревню. Абсолютно оглушительный научный эксперимент. Вершина советской инженерной мысли — просто прикрепить два реактивных двигателя к поезду и надеяться на лучшее», – отметил еще один пользователь.

В конце 1960-х годов советские инженеры создали один из самых необычных транспортных экспериментов — скоростной вагон-лабораторию (СВЛ), оснащенный двумя турбореактивными двигателями от пассажирского самолета Як-40. Задача стояла амбициозная: в СССР планировали запустить высокоскоростное сообщение между Москвой и Ленинградом, но сначала нужно было понять, как поведет себя обычный вагон на рельсах при скоростях выше 160 км/ч.

Поскольку в 1970 году не существовало локомотива, способного долго тянуть состав быстрее 230 км/ч, инженеры сделали вагон самодвижущимся — установили на крышу авиационные двигатели, которые толкали состав, не вращая колеса.

В 1971 году на перегоне Голутвин — Озёры Московской железной дороги СВЛ разогнали до 187 км/ч. А в феврале 1972 года на Приднепровской железной дороге вагон достиг расчетной скорости 249 км/ч, а по некоторым данным — даже 267−288 км/ч.

От массового производства реактивных поездов отказались из-за огромного расхода топлива, чудовищного шума и неподготовленности путей. Но результаты испытаний легли в основу создания первого советского высокоскоростного электропоезда ЭР200.

После завершения проекта СВЛ почти 30 лет простоял на задворках Тверского вагоностроительного завода. В 2008 году носовую часть с двигателями отреставрировали и установили как памятную стелу на Площади Конституции в Твери. Сегодня этот монумент напоминает о смелом эксперименте, который на десятилетия опередил свое время.

