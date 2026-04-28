Названа цена и комплектация среднеразмерного кроссовера «Руссо-Балтъ» С55

«Цена за базовую комплектацию 8 млн. рублей (на апрель 2026). Официальный тест-драйв — конец лета 2026. Предзаказ на С55 с поставкой в 2027 году», – сообщили в компании.

«Руссо-Балтъ» С55 получил два электромотора суммарной мощностью 550 л.с. и полный привод. Кузов выполнен из нержавеющей стали. Полная масса автомобиля составляет 3490 кг, что позволяет управлять им с категорией B. Опционально доступны четыре электродвигателя мощностью 1000 л.с., пневмоподвеска, задняя поворотная ось, четырехместный салон и гибридная установка.

В базовое оснащение войдут панорамная крыша, двойные боковые стекла, резина диаметром 880 мм на 20-дюймовых кованых дисках, кожаные сиденья с вентиляцией и обогревом (пятиместный салон), светодиодная оптика, 15-дюймовый сенсорный дисплей, четыре камеры кругового обзора, датчики давления в шинах, музыкальная система с восемью динамиками и сабвуфером, управление через смартфон.

