Американцу продали «новый» Porsche 911 GT3, на котором год упражнялись механики

В судебном иске к дилеру Porsche из Пенсильвании и представительству немецкого автопроизводителя в США автовладелец указал, что под видом новой машины ему продали спорткар, который год служил учебным пособием для учеников-механиков, которые могли многократно разбирать и собирать его узлы в учебных целях.

При этом внешних следов эксплуатации на автомобиле не было: на одометре значился пробег в 34 мили (55 км), в салоне пахло новым пластиком, а менеджеры уверяли, что машина использовалась лишь в демонстрационных целях для ознакомления персонала. Покупка Porsche 911 GT3 2022 года выпуска обошлась американцу в $ 282 тыс. (22,3 млн рублей).

Покупатель попросил заводскую оконную наклейку — стандартный документ с комплектацией и ценой. Ему ответили, что её нет, и выдали альтернативный лист со спецификациями. Правда вскрылась на следующее утро после доставки машины во Флориду. Наклейку покупатель обнаружил в перчаточном ящике. На ней было указано, что спорткар не предназначен для продажи.

Вскоре после покупки у GT3 возникли неполадки с электрикой. Когда владелец обратился к сертифицированному мастеру, тот увидел следы серьезных вмешательств, а часть деталей на днище снималась и была установлена обратно с ошибками.

Судебное разбирательство по иску автовладельца продолжается. В апелляции ему предстоит доказать, что продажа учебного пособия под видом нового авто — это не просто недосмотр автосалона, а прямой обман.

Ранее Audi прекратила прием заказов на флагманский седан A8.