Последние экземпляры: Audi прекратила продажи флагманского седана A8

Представитель Audi Марсель Бестле в разговоре с Motor1 пояснил, что доступность модели на глобальных рынках теперь зависит исключительно от наличия запасов у дилеров. В компании не называют точную дату прекращения производства, но сам факт остановки заказов на родине бренда говорит о том, что нынешнее поколение седана доживает последние месяцы.

Нынешний A8 выпускается с 2017 года, в конце 2021-го начались продажи его рестайлинговой версии. На фоне основных конкурентов он смотрится устаревшим: Mercedes-Benz S-Class (W223) недавно получил масштабное обновление, ожидается и появление нового BMW 7 Series.

Несмотря на пессимистичные новости, говорить об окончательном закрытии линейки пока рано. Представитель Audi намекнул, что компания позднее предоставит больше информации о «возможном преемнике». Ключевое слово здесь — «возможно», поскольку окончательное решение о судьбе модели пятого поколения еще не принято.

По данным китайских автомобильных изданий, ссылающихся на осведомленные источники, разработка нового поколения все же запущена. Ожидается, что автомобиль дебютирует в 2029 году, а в продажу поступит в 2030-м. По неофициальной информации, новый A8 разделит платформу MSB с Porsche Panamera следующего поколения, сохранив при этом версии с ДВС и подключаемые гибридные версии. Ранее предполагалось, что флагман Audi полностью перейдет на электротягу.