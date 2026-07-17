Американцы научили автомобиль показывать язык и ездить за продуктами

Максимальная скорость Chip ограничена 40 км/ч, что по американским законам относит его к отдельному классу низкоскоростных транспортных средств. Передвигаться на нем можно только по дорогам с ограничением не выше 56 км/ч. Запас хода заявлен на уровне 160 км (100 миль), энергию запасает 15-киловаттная батарея. Заряжать машину можно от бытовой электросети.

Машинка предлагается в четырехместной и шестиместной версиях. Первая стоит от $ 15 000, шестиместная — от $ 18 000. Поставки стартап обещает начать в 2027 году, за бронирование взимает предоплату $ 250.