Марка Bugatti попрощалась с легендарным мотором W16

Последний экземпляр окрашен в жемчужный цвет. На центральной консоли установлена памятная табличка с силуэтом родстера и надписью The last of its kind («последний в своем роде»). Заказчик автомобиля, проживающий в одной из стран Ближнего Востока, выбрал несколько уникальных деталей: на рычаге коробки передач изображена голова сокола, подпись основателя марки Этторе Бугатти вышита на подголовниках и выгравирована на дверных порогах.

Всего построено 99 родстеров W16 Mistral, каждый из них был индивидуален. Самым известным экземпляром стал World Record Car. В ноябре 2024 года официальный пилот Bugatti Энди Уоллес разогнал его до 453,91 км/ч (282 мили в час) на полигоне ATP (Automotive Testing Papenburg). Этот результат сделал W16 Mistral самым быстрым открытым серийным автомобилем в мире.

История мотора W16, с которым прощается Bugatti, началась в 2005 году с Bugatti Veyron — первого гиперкара, преодолевшего рубеж 400 км/ч. Затем двигатель объёмом 8 литров с четырьмя турбонагнетателями устанавливался на Chiron, Divo, Centodieci, Bolide и открытый Mistral. За два десятилетия мощность выросла с 1001 до рекордных 1600 л.с.