Американцы подали на Audi в суд из-за «замков-зомби»

Иск подан от имени жителя Калифорнии Джея Париха, который в 2024 году купил подержанный Audi e-tron 2021 года и почти сразу столкнулся с тем, что центральный замок в машине самопроизвольно открывается и закрывается. В самый пугающий момент, по словам истца, его сын-младенец оказался заблокирован внутри машины, а сам мужчина и его жена остались снаружи.

В иске фигурирует огромный список моделей, в том числе A6, A7, A8, Q8, e-tron GT, Q6 e-tron, а также новейшие Q5 и A5 2025−2026 модельных годов. «Заряженные» версии вроде RS6 Avant, RS7 и RS Q8 — тоже под угрозой.

Владельцы жалуются, что дефект может проявиться в любой момент: дверь не открывается ни снаружи, ни изнутри. Или, наоборот, автомобиль невозможно запереть. Согласно иску, Audi выпустила как минимум восемь технических бюллетеней, связанных с этой проблемой, начиная с 2021 года. Но в одном из бюллетеней, датированном февралем 2026 года, дилерам якобы прямо предписано: «не заменяйте никакие детали, это не решит проблему клиента».

Вместо этого дилерам предписано сообщать автовладельцам, что исправление появится не ранее конца III квартала 2026 года. Истцы требуют обязать компанию выплатить компенсации, возместить расходы на ремонт, запустить программу обратного выкупа бракованных машин и провести отзывную кампанию по решению суда.

