Опубликовано 17 апреля 2026, 13:231 мин.
Полноприводная Omoda C5 появилась в России
В России начались продажи новой Omoda C5 с полным приводом. Новая версия появилась в официальном прайс-листе на автомобиль. Автомобиль с приводом на все колеса будет доступен в России только в максимальной комплектации. Его стоимость — 2,85 млн рублей.
© Omoda
Как и в случае с переднеприводной версией, полноприводная Omoda C5 оснащается турбомотором 1.5 мощностью 147 л.с. и роботизированной трансмиссией. При этом «робот» у такого кроссовера семиступенчатый, в то время, как у переднеприводных — шестиступенчатый.
В комплектации «Стиль» автомобиль снабжен 18-дюймовыми колесными дисками, люком в крыше, а также набором систем активной безопасности. Среди них — адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга слепых зон, помощи при движении в пробках, удержания в полосе.
В динамике полноприводная версия проигрывает переднеприводной: разгон до «сотни» у полноприводной версии занимает 11,5 с против 9,9 с у машины с приводом на передние колеса.
Источник:Omoda
Автор:Михаил Лобачёв