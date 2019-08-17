Американцы запретили водителям покупать фастфуд

Похоже, теперь жителям Миннеаполиса, желающим перекусить посреди ночи бургером с газировкой, не вставая из-за руля, придётся искать круглосуточные заведения. И ходить в них пешком, потому что отныне местный городской совет поставил крест на «МакАвто» и других популярных сервисах типа drive-thru, которые предоставляют возможность покупать еду, подъезжая на автомобиле к окнам приёма и выдачи заказов снаружи здания.
Причина запрета довольно проста: чиновники считают, что такие сервисы в целом отрицательно влияют на обстановку в городе. Во-первых, по данным властей Миннеаполиса, они существенно загрязняют атмосферу из-за того, что вынуждают водителей стоять в очереди с заведёнными моторами. Во-вторых, городской совет уверяет, что в тех кварталах, где есть заведения McDonald’s, Wendy’s или Taco Bell, якобы чаще сбивают пешеходов.