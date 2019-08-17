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16:00

Американцы запретили водителям покупать фастфуд

Чиновники решили, что это может сделать город чище

В городе Миннеаполис американского штата Миннесота местные власти запретили сервисы типа drive-thru в кафе и ресторанах, когда купить еду можно, не выходя из машины.

Похоже, теперь жителям Миннеаполиса, желающим перекусить посреди ночи бургером с газировкой, не вставая из-за руля, придётся искать круглосуточные заведения. И ходить в них пешком, потому что отныне местный городской совет поставил крест на «МакАвто» и других популярных сервисах типа drive-thru, которые предоставляют возможность покупать еду, подъезжая на автомобиле к окнам приёма и выдачи заказов снаружи здания.

Причина запрета довольно проста: чиновники считают, что такие сервисы в целом отрицательно влияют на обстановку в городе. Во-первых, по данным властей Миннеаполиса, они существенно загрязняют атмосферу из-за того, что вынуждают водителей стоять в очереди с заведёнными моторами. Во-вторых, городской совет уверяет, что в тех кварталах, где есть заведения McDonald’s, Wendy’s или Taco Bell, якобы чаще сбивают пешеходов.