Американцы засудили GM за слив страховщикам данных о привычках водителей

По данным расследования, с 2016 по 2024 год GM через сервис OnStar собирала информацию о местоположении автомобилей, скоростях и случаях резкого ускорения. Вместе с именами, номерами телефонов и домашними адресами абонентов эти сведения передавались двум брокерам, а впоследствии попадали к страховщикам. По оценкам властей штата, доход GM от таких продаж по всей стране составил около $ 20 млн.

«Власти штата заявили, что с 2016 по 2024 год GM также отслеживала скорость движения и случаи резкого ускорения. В сообщениях СМИ говорилось, что эти данные о поведении водителей передавались автостраховщикам, которые использовали их для обоснования повышения тарифов», — отмечается в публикации Reuters.

Примечательно, что компания заверяла водителей, что не будет продавать их данные, и делала это без их ведома и согласия. «GM продавала данные калифорнийских водителей, несмотря на многочисленные заявления, успокаивающие водителей, что она не будет этого делать», — заявил генпрокурор Калифорнии Роб Бонта.

В GM заявили, что достигнутое в рамках судебного разбирательства соглашение касается программы Smart Driver, использование которой было прекращено еще в 2024 году. Компания пообещала обеспечить прозрачность в отношениях с клиентами относительно вопросов использования их данных.

Штраф в размере $ 12,75 млн пойдет на гражданские штрафы. Соглашение требует одобрения суда. До этого, в январе 2025 года, Федеральная торговая комиссия США уже обязала GMне раскрывать и не продавать данные о геолокации и манере вождения клиентов в течение пяти лет, назвав поведение компании «вопиющим предательством доверия потребителей».

