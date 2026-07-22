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Опубликовано 22 июля 2026, 10:45
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Американец нашёл останки страшного существа, когда чистил фильтр автомобиля

Автовладелец обнаружил окаменелое существо во время замены салонного фильтра. Житель США разместил фотографии «окаменелого существа», которое было обнаружено при замене салонного фильтра автомобиля. Впрочем, пользователи соцсетей быстро распознали, что это мумифицированная мышь.
Американец нашёл останки страшного существа, когда чистил фильтр автомобиля
© Reddit
Алексей Кованов
Алексей Кованов

«Нужно просто добавить воды, и он оживёт», — шутят комментаторы, добавляя, что автомобилист явно обладает ослабленным обонянием, так как терпел неприятный запах на протяжении нескольких недель.

«Окаменение — это процесс замещения органических тканей минеральными отложениями, сохраняющими форму животного. Мумификация — это полное обезвоживание и сохранение органических тканей», — добавил палеонтолог.

Также пользователи соцсетей отмечают, что мыши довольно часто «путешествуют» по вентиляционным каналам автомобилей, а если машина долго стоит, то воздушный фильтр становится местом создния мышиного гнезда.

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Источник:Reddit
Автор:Алексей Кованов
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