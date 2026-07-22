Американец нашёл останки страшного существа, когда чистил фильтр автомобиля

«Нужно просто добавить воды, и он оживёт», — шутят комментаторы, добавляя, что автомобилист явно обладает ослабленным обонянием, так как терпел неприятный запах на протяжении нескольких недель.

«Окаменение — это процесс замещения органических тканей минеральными отложениями, сохраняющими форму животного. Мумификация — это полное обезвоживание и сохранение органических тканей», — добавил палеонтолог.

Также пользователи соцсетей отмечают, что мыши довольно часто «путешествуют» по вентиляционным каналам автомобилей, а если машина долго стоит, то воздушный фильтр становится местом создния мышиного гнезда.

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