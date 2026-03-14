Американец установил в старый армейский Willys двигатель от Mazda RX-7

Основой послужила рама от Willys CJ-3A 1949 года и кузов от Ford GPW 1945-го. Сердцем машины стал атмосферный роторный мотор 13B (1991 года) с впуском Racing Beat и электронным впрыском топлива FiTech. Мощность специально не форсировали — упор был сделан не на лошадиные силы, а на тягу. Коробка передач — пятиступенчатая механическая.

Передний мост Dana 25 и задний Dana 44 оснащены блокировками Lock-Right. По кругу установлены дисковые тормоза. При этом внедорожник обут в аутентичные шины Firestone NDT 7.50−16.

Главный же секрет — невероятно малый вес. Полностью заправленный автомобиль весит всего около 950 кг. Это делает его необычайно маневренным на бездорожье. Владелец собственноручно сшил для него тентовый верх.

Хенслер признается, что его проект часто критикуют поклонники классики, напоминая о «слабой тяге» роторов. Однако, учитывая массу машины и сумасшедшие передаточные числа, роторный мотор раскрывается здесь с неожиданной стороны, а благодаря продуманной выхлопной системе звук остается приятным, но не оглушительным. По его словам, на шоссе этот Jeep способен разогнаться до 130 км/ч.

Ранее стали известны самые популярные кроссоверы, которые россияне гонят из Китая.