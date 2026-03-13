Стали известны самые популярные кроссоверы, которые россияне гонят из Китая

«В Россию из Китая сейчас с большим отрывом ввозят кроссоверы Mazda CX-5. Это и новые машины, и подержанные. Секрет в том, что это японский бренд, у машины классическая внешность, атмосферный двигатель и „автомат“. То, что она китайской сборки, с передним приводом и устаревшими технологиями, никого не волнует. Машину без пробега с 2,0-литровым мотором можно найти за 2,7−3,3 млн рублей», — рассказал журналу Motor основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

Кроме того, россияне заказывают BMW X1. Летом этого года автомобиль станет проходным. Машина с 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с. и передним приводом обойдется в 3,3 млн рублей, отметил эксперт.

Еще одна популярная модель — новый Nissan Qashqai. Автомобиль с 2,0-литровым атмосферным двигателем в топовой комплектации стоит 2,4 млн рублей. В список наиболее востребованных кроссоверов, выгодных для ввоза из Китая, также попал Audi Q3 (от 3,3 млн рублей).

Единственный паркетник китайского бренда в пятерке лидеров — Jetta VS5. Машина построена на компонентах, используемых в Volkswagen: мотор 1.4, 6-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin. Агрегаты известные, поэтому обслужить их можно в любом сервисе. Цена машины — от 2 млн рублей.

