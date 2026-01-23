Американские пожарные нашли в болоте Chevrolet Corvette без хозяина

Машина ярко-красного цвета частично находилась под водой, и ее было легко заметить. Прибывшие на место обнаружения сотрудники экстренных служб обнаружили по следам шин, что Corvette заехал в водоем задним ходом. Сделал ли это водитель намеренно, либо случайно, выяснить не удалось.

Также в ходе осмотра места происшествия были обнаружены следы того, что кто-то выбрался из салона через открытое пассажирское окно. Также у спорткара треснул передний бампер.

В случае, если двигатель спорткара продолжал работать в воде, весьма вероятно, что он получил гидроудар и вышел из строя. О причинах того, почему неизвестный водитель бросил автомобиль, не сообщается. Пользователи соцсетей предположили, что инцидент может быть связан со страховым мошенничеством, либо водитель арендованного Corvette не справился с управлением.

Chevrolet Corvette восьмого поколения выпускаются концерном General Motors с 2019 года.

