Американское агентство J.D. Power признало Volkswagen худшим автобрендом

Аутсайдером неожиданно стал Volkswagen: немецкая марка получила 301 жалобу. Много плохих отзывов оставили владельцы Volvo (296), Land Rover (274), Jeep (267) и Audi (244).

В лидерах рейтинга Lexus (151), Buick (160), Mini (168), Cadillac (175), Chevrolet (178).

Концерну Toyota общий зачет принес только 8-е место и 185 баллов. Однако концерн оказался на первом месте по числу моделей, лидировавших в разных классах: Toyota выпустила восемь из них, включая Lexus IS, который был признан самым надежным автомобилем исследования.

