Ателье Fostla за 28 тысяч евро сделало 613-сильный Mercedes-AMG GT S

Немецкое ателье Fostla представило пакет доработок для спорткупе Mercedes-AMG GT S. В него вошел новый аэродинамический обвес с компонентами из углеродного волокна, а также комплект увеличения мощности стоковой «битурбовосьмерки» с 510 до 613 лошадиных сил. Весь набор обойдется покупателю в 28 тысяч евро (два миллиона рублей по текущему курсу).

После обновления прошивки электронного блока управления, установки высокопроизводительной системы впуска и выпуска отдача мотора увеличилась на 103 лошадиные силы, а момент вырос с 650 до 768 Нм.

Как изменились динамические характеристики купе, не сообщается. Обычному Mercedes-AMG GT S на разгон до «сотни» требуется 3,8 секунды. Максимальная скорость двухдверки составляет 310 километров в час.

Помимо доработок двигателя, спорткупе получило новый карбоновый обвес, в состав которого вошел передний сплиттер, дополнительные воздухозаборники, задний диффузор и регулируемое антикрыло, а также заниженную подвеску KW.

В октябре прошлого года немецкое тюнинг-ателье IMSA построило на базе Mercedes-AMG GT S суперкар RXR One Super Gran Turismo. Суперкар получил оригинальные кузовные панели из карбона, модернизированную роботизированную трансмиссию и четырехлитровый битурбо двигатель V8 мощностью 860 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.