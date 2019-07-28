Посмотрите на гонку Suzuki Jimny против Mercedes-AMG G 63

Suzuki Jimny нового поколения с полуторалитровым четырёхцилиндровым мотором мощностью 102 лошадиных силы уже сражался против Mercedes-AMG G 63 с могучим четырёхлитровым двигателем V8 с битурбонаддувом мощностью 585 лошадиных сил на бездорожье и пытался состязаться в перетягивании каната. Результат всех этих состязаний очевиден лишь на первый взгляд: не стоит забывать о том, что «Гелендваген» весит две с половиной тонны, а компактный «Джимни» легче него почти в два с половиной раза. Но поможет ли это в дрэг-рейсинге?
Top Gear решил сравнить в классической гонке на прямой Suzuki Jimny и Mercedes-AMG G 63, а чтобы преимущество немецкого внедорожника над японским было не таким колоссальным, его утяжелили прицепом, на который поставили... ещё один «Джимни». Фактически Gelandewagen получил балласт массой чуть более тонны и явно утратил способность разгоняться до 100 км/ч за 4,5 секунды. Впрочем, Suzuki проделывает это упражнение примерно за 14 секунд, так что даже прицеп вряд ли способен помешать «Гелендвагену» обогнать крошку Jimny.