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14:00

Посмотрите на гонку Suzuki Jimny против Mercedes-AMG G 63

...с ещё одним Suzuki Jimny на прицепе

Новый Suzuki Jimny сравнивали с Mercedes-Benz G-класса в самых разных дисциплинах, и неспроста: малыш «Джимни» чрезвычайно похож на брутальный «Гелендваген», несмотря на почти десятикратную разницу в стоимости. Теперь пришло время дрэг-рейсинга!

Suzuki Jimny нового поколения с полуторалитровым четырёхцилиндровым мотором мощностью 102 лошадиных силы уже сражался против Mercedes-AMG G 63 с могучим четырёхлитровым двигателем V8 с битурбонаддувом мощностью 585 лошадиных сил на бездорожье и пытался состязаться в перетягивании каната. Результат всех этих состязаний очевиден лишь на первый взгляд: не стоит забывать о том, что «Гелендваген» весит две с половиной тонны, а компактный «Джимни» легче него почти в два с половиной раза. Но поможет ли это в дрэг-рейсинге?

Top Gear решил сравнить в классической гонке на прямой Suzuki Jimny и Mercedes-AMG G 63, а чтобы преимущество немецкого внедорожника над японским было не таким колоссальным, его утяжелили прицепом, на который поставили... ещё один «Джимни». Фактически Gelandewagen получил балласт массой чуть более тонны и явно утратил способность разгоняться до 100 км/ч за 4,5 секунды. Впрочем, Suzuki проделывает это упражнение примерно за 14 секунд, так что даже прицеп вряд ли способен помешать «Гелендвагену» обогнать крошку Jimny.