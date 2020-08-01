20:40

Видео: у чеченской полиции появился новый Mercedes-AMG GLE 53

Кроссовер Mercedes-AMG заступил на службу в региональный отдел ДПС ГИБДД

© instagram.com/alleroec096
Сергей Ильин
У полиции Чеченской Республики появился новый Mercedes-AMG GLE 53. Фотографии и видео с «заряженным» кроссовером с цветографическими схемами МВД России, специальными сигналами и синими номерами типа 20 разместили в социальных сетях.

Чеченская полиция получила мощный кроссовер Mercedes-AMG GLE 53. Вседорожник с 435-сильным (520 Нм) бензиновым турбомотором 3.0 и гибридным 22-сильным «довеском» заступил на службу регионального подразделения ДПС ГИБДД МВД по Чеченской Республике. Стартовая цена подобных автомобилей — 6 миллионов 950 тысяч рублей, однако судя по панорамной крыше (опция за 192 тысячи рублей), российские силовые структуры закупили небазовую версию кроссовера.

В автопарке МВД Чечни новинка станет не первой моделью «пятьдесят третьего» семейства AMG. В прошлом году на баланс дорожной полиции поступил «заряженный» седан Mercedes-AMG E 53 с тем же двигателем и «красивым» номером м0001 95. Оба автомобиля выпущены за пределами России: GLE 53 — американской сборки, E 53 — немецкой.

Видео: Indigo_95 через instagram.com

Чеченская Республика — не единственный регион, в котором у силовых структур есть мощные модели Mercedes-AMG. Несколько кроссоверов Mercedes-AMG GLS 63 в раскрасе МВД эксплуатируются в Москве.