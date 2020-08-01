Видео: у чеченской полиции появился новый Mercedes-AMG GLE 53

Чеченская полиция получила мощный кроссовер Mercedes-AMG GLE 53. Вседорожник с 435-сильным (520 Нм) бензиновым турбомотором 3.0 и гибридным 22-сильным «довеском» заступил на службу регионального подразделения ДПС ГИБДД МВД по Чеченской Республике. Стартовая цена подобных автомобилей — 6 миллионов 950 тысяч рублей, однако судя по панорамной крыше (опция за 192 тысячи рублей), российские силовые структуры закупили небазовую версию кроссовера.

В автопарке МВД Чечни новинка станет не первой моделью «пятьдесят третьего» семейства AMG. В прошлом году на баланс дорожной полиции поступил «заряженный» седан Mercedes-AMG E 53 с тем же двигателем и «красивым» номером м0001 95. Оба автомобиля выпущены за пределами России: GLE 53 — американской сборки, E 53 — немецкой.