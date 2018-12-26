Появились фотографии самого «нафаршированного» Mercedes-AMG GT 63 S

На снимках представлен GT 63 S с опциональной внешней отделкой Carbon Package и Night Package с глянцево-черными элементами декора. Набор Aero Package добавляет внешности спорткара агрессивности: в основном за счет дополнительных дефлекторов в вентиляционных отверстиях переднего бампера и воздуховодов на корме.
Под капотом полноприводного Mercedes-AMG GT 63 S установлен четырехлитровый битурбомотор V8 с активными гидроопорами, выдающий 639 лошадиных сил и 900 Нм момента. Коробка — «автомат» AMG Speedshift MCT 9G, у которого вместо гидротрансформатора — мокрое сцепление. С места до «сотни» спорткар разгоняется за 3,2 секунды. Максимальная скорость — 315 километров в час.
В России Mercedes-AMG GT 63 S стоит от 10 760 000 рублей. Версия без литеры S с двигателем мощность 585 сил и 800 Нм момента оценена минимум в 9 490 000 рублей.