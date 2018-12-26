Появились фотографии самого «нафаршированного» Mercedes-AMG GT 63 S

На снимках представлен GT 63 S с опциональной внешней отделкой Carbon Package и Night Package с глянцево-черными элементами декора. Набор Aero Package добавляет внешности спорткара агрессивности: в основном за счет дополнительных дефлекторов в вентиляционных отверстиях переднего бампера и воздуховодов на корме.