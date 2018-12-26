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14:21

Появились фотографии самого «нафаршированного» Mercedes-AMG GT 63 S

Фастбек оснащен внешней отделкой Carbon Package, Night Package и набором Aero Package

Сайт Mercedes-Benz Passion Blog опубликовал фотографии топовой версии Mercedes-AMG GT 63 S с опциональным аэродинамическим пакетом. За 3391 евро (столько набор стоит в Германии) фастбек можно оснастить увеличенным сплиттером, фиксированным антикрылом с отделкой черным глянцем и более агрессивным диффузором.

На снимках представлен GT 63 S с опциональной внешней отделкой Carbon Package и Night Package с глянцево-черными элементами декора. Набор Aero Package добавляет внешности спорткара агрессивности: в основном за счет дополнительных дефлекторов в вентиляционных отверстиях переднего бампера и воздуховодов на корме.

Под капотом полноприводного Mercedes-AMG GT 63 S установлен четырехлитровый битурбомотор V8 с активными гидроопорами, выдающий 639 лошадиных сил и 900 Нм момента. Коробка — «автомат» AMG Speedshift MCT 9G, у которого вместо гидротрансформатора — мокрое сцепление. С места до «сотни» спорткар разгоняется за 3,2 секунды. Максимальная скорость — 315 километров в час.

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В России Mercedes-AMG GT 63 S стоит от 10 760 000 рублей. Версия без литеры S с двигателем мощность 585 сил и 800 Нм момента оценена минимум в 9 490 000 рублей.

Источник: Mercedes-Benz Passion Blog
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